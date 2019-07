Wybory parlamentarne. Bartosz Arłukowicz i Krzysztof Brejza dla WP: "To czas na pracę, a nie wojnę i bitwę o stołki"

Wybory parlamentarne nie będą łatwe dla opozycji. PO, SLD i PSL o zwycięstwo z PiS będą walczyć osobno. Póki co Włodzimierz Czarzasty atakuje Grzegorza Schetynę za rzekome "rozbijanie opozycji" i torowanie Jarosławowi Kaczyńskiemu drogi do władzy. W rozmowie z WP liderzy sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej odpowiadają na te zarzuty.

Członek sztabu Koalicji Obywatelskiej odpowiada dyplomatycznie: - Nie chcę tego komentować. To moment, kiedy ruszamy z kampanią. Łączy nas przywiązanie do zasad demokratycznych. To nie czas na personalne wojny, to czas, żeby wyjść na ulice i przekonywać ludzi do siebie. Do tego, by oddali swój głos na formacje demokratyczne.