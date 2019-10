Wybory parlamentarne 2019. Wróblewski: "W PO może dojść do zmiany warty. Bogdan Zdrojewski czeka w blokach" (Opinia)

Bogdan Zdrojewski – kandydat opozycji do Senatu – kontrowersyjnym wpisem na Twitterze zaszkodził kampanii Koalicji Obywatelskiej w najgorszym możliwym momencie. Jednocześnie – paradoksalnie – wróciły dywagacje o jego ewentualnym starcie w wyborach na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

Po wielu tygodniach hamletyzowania i sporze z Grzegorzem Schetyną – szef PO nie zaproponował Bogdanowi Zdrojewskiemu startu w wyborach europejskich – polityk zdecydował się jednak wystartować w wyborach do polskiego parlamentu (mimo iż wcześniej mówił, że "dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi").

Zdrojewski – przekonują nasi rozmówcy – miałby duże szanse, jeśli Schetyna przegrałby kolejne wybory ogólnokrajowe z rzędu, z dużą stratą do PiS. A jest to dziś najbardziej prawdopodobny scenariusz.

Czy w PO dojdzie do zmiany warty? Kilka miesięcy temu zastanawiał się nad tym tygodnik "Wprost". Wówczas Zdrojewski odniósł się do tych pogłosek na Twitterze: "Dziś najważniejszy jest sukces opozycji w jesiennych wyborach. Wszelkie spekulacje, co po nich, są nieuprawnione i zdecydowanie przedwczesne. To, co kluczowe, to pełna mobilizacja i ograniczenie wszelkich sporów po stronie opozycji" – napisał były eurodeputowany.