Wybory parlamentarne 2019. Wróblewski: "Konwencja Koalicji Obywatelskiej, czyli burza przed ciszą" (Opinia)

Wybory parlamentarne 2019 rozstrzygną o dalszej formule Koalicji Obywatelskiej. Ostatni dzień kampanii był najlepszym w wykonaniu tej formacji od samego jej początku. Ale to chyba nieco za późno.

Stwierdzenie to - najdelikatniej rzecz ujmując - nie było grzeczne, a mówiąc wprost: po prostu obraźliwe, ale Trzaskowski doskonale wie, że tylko takie "ciosy" wzbudzają emocje u najbardziej radykalnej części elektoratu opozycji. A to tę część wyborców właśnie trzeba zmobilizować na ostatnim odcinku kampanii do pójścia do urn.