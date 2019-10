Wybory parlamentarne 2019. Ponad połowa wyborców jest przekonana, że to PiS wygra wybory. Badanie dla WP

Na finiszu kampanii wyborczej spytaliśmy Polaków nie tylko o to, na kogo zagłosują. Chcieliśmy się też dowiedzieć, kto ich zdaniem wygra wybory w 2019 roku, zdobywając największą liczbę głosów i mandatów, a także kto będzie miał większość w Sejmie oraz w Senacie.

W najnowszym badaniu Ariadna dla WP głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość deklaruje 42 proc. badanych. Ale o tym, że partia Jarosława Kaczyńskiego wygra wybory jest przekonana ponad połowa wyborców - dokładnie 52 proc. A to oznacza, że z wygraną partii rządzącej pogodzili się ci, którzy nie będą na nią głosować.

Sytuacja jest mniej optymistyczna dla PiS jeśli chodzi o większość w Sejmie, a co za tym idzie samodzielne rządy. 49 proc. badanych uważa, że PiS będzie w stanie rządzić samodzielnie.

16 proc. respondentów wieszczy Platformie wygraną w Senacie. Wygląda na to, że dotarła do nich informacja o opozycyjnym pakcie senackich - tam, gdzie to możliwe, opozycja nie wystawia kandydatów przeciwko sobie, aby nie zwiększać szans na wygraną kandydata PiS.