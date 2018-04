Wybory na Węgrzech nie były w pełni uczciwe. W Polsce też nie będą

Tak krytycznej opinii o wyborach w państwie UE jeszcze nie było. OBWE uznała, że choć były wolne, to zasady gry nie były równe dla wszystkich partii. Wiele wskazuje na to, że podobnie ocenione mogą być przyszłe wybory w Polsce.

Już cztery lata temu Organizacja na rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wydała krytyczny raport na temat uczciwości wyborów na Węgrzech, uznając głosowanie za wolne, ale nieuczciwe. Teraz wstępna opinia była jeszcze ostrzejsza. Choć nie było zastrzeżeń co do samego głosowania, organizacja wytknęła Węgrom wiele elementów systemu wyborczego, które nie spełniały międzynarodowych standardów. Chodzi m.in. o brak przejrzystości finansowania kampanii i zakaz obywatelskiej kontroli wyborów.

Co państwowe, to partyjne

Ale były też inne wątpliwe przypadki. Na miesiąc przed wyborami, rząd ogłosił, że każdy emeryt otrzyma bony zakupowe warte 10 tys. forintów (ok. 130 zł). Zapowiedziano też obniżkę opłat za usługi komunalne w wysokości 12 tys. forintów. Decyzje te również były okazją do przeprowadzenia "kampanii informacyjnej".

Stronnicze media

"Stoi to w sprzeczności ze zobowiązaniami OBWE oraz międzynarodowymi standardami dotyczącymi niezależności mediów publicznych i sprawiedliwego dostępu do ich programów" - stwierdzili obserwatorzy.

A co z Polską

Czy powyższe uwagi brzmią znajomo? Jeśli nie, to powinny. Bo większość z głównych punktów krytyki OBWE dotyczącego krajobrazu medialno-politycznego na Węgrzech odnoszą się lub mogą odnosić się także do Polski. Skrajna stronniczość TVP faktem jest od dwóch lat i nie potrzeba szczegółowych badań, aby to potwierdzić. Nie znaczy to, że takich badań nie ma. Według jednego zestawienia z sierpnia ubiegłego roku - dokonanego przez samą telewizję - politycy rządzącej koalicji mieli do dyspozycji 53 godziny czasu antenowego, zaś największa partia opozycyjna - 4 godziny. Trudno oczekiwać, by po latach służenia jako partyjny organ propagandowy media publiczne przed wyborami nagle odzyskały swój pluralizm.