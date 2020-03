Wybory na Słowacji: Populiści wciąż się liczą. Skrajna prawica wejdzie do rządu? [ANALIZA]

Sobota 29 lutego to ważna data dla Słowaków. Tego dnia sąsiedzi zza Tatr po raz ósmy w krótkiej historii swojego państwa wybiorą parlament. Stawka głosowania jest duża: zadecyduje o tym, czy rządzący od lat populiści z partii SMER utrzymają się u władzy. Nie jest wykluczone, że uratuje ich sojusz z radykalnymi nacjonalistami.

Słowacy już od dawna żyją tym, co wydarzy się w sobotę. Podobnie zresztą jak w Polsce, od co najmniej dwóch lat trwa nad Dunajem nieustanna kampania wyborcza. Wczesną wiosną 2019 roku wybierano tam głowę państwa. Zwycięstwo Zuzany Čaputovej , prawniczki i działaczki obywatelskiej, której zaplecze polityczne w postaci partii Postępowa Słowacja (PS) było dopiero w fazie budowy, powszechnie odczytano jako zapowiedź fundamentalnych zmian politycznych. Zmian, których nie zdołały wymóc masowe protesty odbywające się dokładnie rok wcześniej, gdy całym krajem i europejską opinią publiczną wstrząsnął mord na dziennikarzu śledczym Jánie Kuciaku i jego narzeczonej .

W apogeum szoku po tamtym zabójstwie w lutym 2018 roku wydawało się, że dni rządów partii SMER i ówczesnego premiera, Roberta Fico, są policzone. Logicznym rozwiązaniem wydawały się w zasadzie tylko przyspieszone wybory. Szef rządu co prawda ostatecznie złożył dymisję, przekazując władzę Petrowi Pellegriniemu, jednakże jego partia powtarzała jak mantrę, że przedterminowe wybory parlamentarne będą złym rozwiązaniem, a wszelkie konstelacje polityczne muszą uwzględniać werdykt wyborców z 2016 roku.

Partia rządząca zanotowała co prawda po sprawie Kuciaka kilkuprocentowy spadek w sondażach, jednak nie był on na tyle znaczny, aby zaszkodzić pozycji zdecydowanego lidera rankingów poparcia.

SMER - słowacka lewica nietypowa i obrotowa

Nie da się ukryć, że SMER (w języku słowackim słowo to oznacza "kierunek") to swoisty fenomen, który nie dotyczy tylko i wyłącznie Słowacji. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że partia pozostaje u władzy już kilkanaście lat. Od wygranych wyborów w 2006 roku jest bowiem głównym aktorem na scenie politycznej. Od tamtego czasu tylko przejściowo, w latach 2010-12, oddała władzę. Bynajmniej nie z powodu porażającej klęski, gdyż głosowanie w 2010 roku także arytmetycznie wygrała, lecz nie znalazła wówczas partnera koalicyjnego.

W Polsce ugrupowanie to najczęściej określa się mianem populistycznego, stawiając w jednym rzędzie z węgierskim Fideszem, czeskim ANO i rodzimym PiS. Tego rodzaju "wyszehradzka" klasyfikacja nie jest pozbawiona podstaw, szczególnie jeżeli popatrzymy na praktykę polityczną Słowaków. Transfery socjalne, kierowanie oferty do stroniącego od wielkomiejskich elit masowego elektoratu, zdecydowana krytyka przyjmowania migrantów i dość mocna wstrzemięźliwość w kwestiach obyczajowych to zapewne wystarczające elementy, aby stwierdzić, iż polityków SMER-u niewiele różni od węgierskich, polskich i czeskich kolegów pozostających u władzy.