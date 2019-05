wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory do PE 2019. Latarnik Wyborczy bez Koalicji Europejskiej. To jedyny komitet, który nie odpowiedział

Koalicja Europejska jako jedyna formacja odmówiła odpowiedzi na zadane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pytania o Unię Europejską w ramach Latarnika Wyborczego.

Koalicja Europejska (East News, Fot: PIOTR MOLECKI)

Wybory do Parlamentu Europejskiego już 26 maja. Politycy największych formacji jednogłośnie przekonują, że mogą one przesądzić o wynikach wyborów do Sejmu i Senatu. Dlatego europejska elekcja jest tak kluczowa.

W specjalnie przygotowanym przez CEO Latarniku Wyborczym zapytano najważniejsze komitety wyborcze o poglądy na temat spraw dotyczących Unii Europejskiej.

Latarnik Wyborczy to aplikacja umożliwiająca wyborcom porównanie własnych poglądów politycznych z programami kandydatów startujących w wyborach powszechnych. Cel: świadome głosowanie. A co za tym idzie – poprawa jakości naszej demokracji.

Polityka migracyjna, finanse UE, obronność, fundusze spójności, praworządność – między innymi o te kwestie CEO i WP zapytały w kwestionariuszu.

Prawie wszystkie komitety odpowiedziały. Oprócz jednego – Koalicji Europejskiej.

Debata zamiast deklaracji Po długim czasie ignorowania próśb o odpowiedź na kwestionariusz wysłany przez CEO, odpowiedział wreszcie szef sztabu wyborczego KE.

"W związku z tym, że zaproponowana przez Państwa formuła w naszej ocenie uniemożliwia udzielenie pełnej, precyzyjnej i jednoznacznej odpowiedzi na wiele pytań, nie możemy wziąć udziału w ankiecie Latarnika. Kształt odpowiedzi oparty na wyborze "Tak-Nie-Nie mam zdania", niestety zniekształca pełne stanowisko i tym samym może wprowadzać w błąd czytelników" – uważa polityk.

Sztab KE proponuje: "Ponieważ mamy świadomość, że zaproponowane przez Państwa tematy są niezwykle istotne dla społeczeństwa, jesteśmy otwarci na inną niż ankietowa formę prezentacji poglądów Koalicji Europejskiej. Stoimy na stanowisku, że warto byłoby rozwinąć wskazane przez Państwa zagadnienia podczas ewentualnej debaty kandydatów do Parlamentu Europejskiego".

Ta argumentacja nie przekonuje. Prezes zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej odpisał szefowi sztabu KE, przypominając, że formuła jednoznacznych pytań zamkniętych jest stosowana przy tworzeniu Latarnika Wyborczego od 2015 r. "Ugrupowania tworzące Koalicję Europejską (PO, Nowoczesna, PSL i SLD) brały udział w Latarniku Wyborczym we wszystkich poprzednich edycjach, udzielając odpowiedzi naszym czytelnikom na podobne pytania" – pisze dr Jędrzej Witkowski.

Przypomina, że wszystkie pozostałe komitety wyborcze przesłały już odpowiedzi. "Niestety, z uwagi na konstrukcję narzędzia nie jest możliwe przedstawienie poglądów Koalicji Europejskiej bez udzielenia odpowiedzi na pytania" – podkreśla prezes CEO.

Warto przy tym przypomnieć, że sztab Bronisława Komorowskiego w 2015 r. również nie chciał udzielić odpowiedzi na pytania Latarnika. Zrobił to dopiero po krytycznej wobec byłego prezydenta publikacji "Gazety Wyborczej", która pisała, iż kandydat partii mieniącej się jako "obywatelska" ignoruje wyborców.

Szczegółowe pytania

Z uwagi na charakter odpowiedzi sztabu wyborczego KE, niektórzy mogą wyciągnąć wniosek, iż Koalicja Europejska ma problem z wypracowaniem wspólnego stanowiska ws. kluczowych dla wyborców kwestii. Powód? KE tworzona jest przez pięć, światopoglądowo i programowo różniących się bytów politycznych.

Na początku kwietnia liderzy Koalicji Europejskiej podpisali wspólną deklarację programową. Ogranicza się ona jednak do dziesięciu ogólnych punktów.

Polska wśród liderów Unii Europejskiej Fundusze europejskie dla obywateli i samorządów Unia lepszej żywności i równych szans dla rolnictwa Unia zdrowego i dłuższego życia Unia na rzecz wyrównywania poziomów życia Europejczyków Unia Europejska wartości Unia Europejska dla młodych Unia wspólnego bezpieczeństwa Unia czystego powietrza i taniej energii Unia spójna transportowo i komunikacyjnie

– Albo wybierzemy fighterów w UE, którzy będą walczyć o najważniejsze sprawy dla Polski, albo wybierzemy hucpiarzy, którzy każdego dnia robią hucpę, wymachują szabelką w Warszawie, a w Brukseli wywieszają białą flagę – mówili wtedy liderzy KE.

Pytania z Latarnika Wyborczego są bardziej szczegółowe i wymagające.

"Unia Europejska powinna ograniczyć się do współpracy gospodarczej?"; "Unia Europejska powinna nakładać kary finansowe na państwa członkowskie, które naruszają wolność mediów?"; "Unia Europejska powinna dysponować wspólną europejską armią?"; "Unia Europejska powinna dążyć do przyjęcia Ukrainy?"; "Unia Europejska powinna ograniczyć sankcje wobec Rosji?"; "Państwa członkowskie, które w ocenie instytucji europejskich nie przestrzegają zasad praworządności, powinny otrzymywać mniejsze fundusze europejskie?"; "Unia Europejska powinna pozostawiać wszystkie decyzje dotyczące polityki migracyjnej państwom członkowskim?"; "Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda?" – między innymi takie pytanie Centrum Edukacji Obywatelskiej zadało największym komitetom wyborczym startującym w wyborach do PE.

Czym jest Latarnik Wyborczy?

Latarnika Wyborczego na wybory parlamentarne 2015 stworzyło Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Grupą Etendard. CEO przygotowuje narzędzie przy okazji wszystkich wyborów powszechnych (z wyjątkiem samorządowych) od 2005 roku. Z ostatniej wersji aplikacji stworzonej przed wyborami prezydenckimi w 2015 roku skorzystano ponad 700 tysięcy razy.

Latarnik Wyborczy wpisuje się w nurt działań okołowyborczych zachęcających do świadomego głosowania (vote smart). "Zależy nam na tym, by decyzje podejmowane przez obywateli przy urnach były przemyślane i odnosiły się do programów wyborczych komitetów. Aplikacja nie promuje żadnych partii, komitetów, ani żadnych konkretnych poglądów politycznych" – tłumaczy Centrum Edukacji Obywatelskiej.

W tym roku Wirtualna Polska jest oficjalnym partnerem Latarnika Wyborczego. Na naszych łamach każdy obywatel będzie mógł zrobić test preferencji wyborczych.