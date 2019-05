Wybory do Europarlamentu 2019. Zatrzymany marsz populistów

Wbrew obawom i popularnej w Europie narracji, populistyczno-eurosceptyczna fala nie zatopiła europejskiego centrum. Największe zyski zanotują prawdopodobnie... zieloni. Duże wyjątki od reguły są dwa: Polska i Węgry.

Jeszcze nie tak dawno niektórym komentatorom wydawało się, że europejscy populiści są nie do zatrzymania. Prowadzili w sondażach we Francji, Holandii, Szwecji czy Wielkiej Brytanii. Rządzili we Włoszech, Danii i Austrii (nie mówiąc już o Polsce i Węgrzech). W Niemczech zagrażali dwóm najważniejszym partiom, w Hiszpanii zainstnieli na poważnie po raz pierwszy od czasów Franco.