Wybory 2020. Wywiady zamiast debaty. Każdy kandydat prowadzi swój monolog (Opinia)

Zamiast tego kandydaci wystąpili w dwóch różnych stacjach: jeden z nich z Polsacie, drugi - w TVN24. Występy te niewiele wniosły do kampanii, raczej sprowadziły się do powtarzania przez kandydatów - mimo często niełatwych pytań zadawanych im przez prowadzących - tych samych przekazów, które wyborcy słyszą na co dzień.

Wybory 2020. Potrzebna jest debata, a nie kolejne monologi

Pytany o LGBT, kandydat PiS stwierdził, że jeżeli takie osoby "realizują swoje preferencje w czterech ścianach swojego domu", to jemu nic do tego.

Oprócz tego w wywiadzie prezydent powtarzał to, o czym mówi codziennie na wiecach wyborczych. - To jest sprawa najważniejsza: jaka będzie Polska. Czy taka, jaka była do 2015 r., kiedy podwyższano VAT, wiek emerytalny czy zabierano pieniądze z OFE, kiedy służby wchodziły do redakcji "Wprost" - przestrzegał przed Rafałem Trzaskowskim Duda.