Wybory 2020. Łukasz Szumowski wydaje rekomendacje ws. głosowania. "Minister chce zejść z linii strzału" (OPINIA)

Jednocześnie minister zdrowia w krótkim oświadczeniu dla mediów w piątek (szczegóły TUTAJ ) zaznaczył, że jeśli nie będzie zgody całej klasy politycznej na przeprowadzenie wyborów prezydenckich w roku 2022, to najbezpieczniejszą dziś formą są wybory korespondencyjne – forsowane przez PiS, a przede wszystkim Jarosława Kaczyńskiego.

Minister zdrowia powtórzył w urzędniczo-lekarskim stylu to, o czym od kilkunastu dni mówią rządzący w politycznym tonie: albo zmieniamy z opozycją Konstytucję (co jest niemożliwe), przedłużamy Andrzejowi Dudzie kadencję i głosujemy za dwa lata w bezpieczniejszych (?) czasach, albo robimy wybory za miesiąc. Bez PKW, za to z listonoszami wspartymi przez służby – mimo że bez żadnych dziś podstaw prawnych (bo przecież nadal nie ma ustawy, która legalizowałaby powszechne głosowanie korespondencyjne).