Wybory 2020. Koziński: "Andrzej Duda traci przewagę. Na życzenie własne i PiS-u" [OPINIA]

"Idziemy po was" – to hasło swego czasu rzucił Bartłomiej Sienkiewicz . Teraz przyświeca ono opozycji, która idzie po Andrzeja Dudę . Najbardziej dynamicznie Rafał Trzaskowski . Jeszcze niedawno poparcie w sondażach prezydenckich dla PO szorowało po dnie. Po zmianie kandydata Platforma zrewitalizowała kampanię, nadała jej nową energię i zyskuje punkty poparcia. I ten trend się utrzyma, przynajmniej przez jakiś czas.

Tylko że tak nie jest. To, że liczby przy procentach wydają się stać w tym samym miejscu, to raczej złudzenie optyczne, a nie opis rzeczywistości. Jakie są najważniejsze zmiany?

Wybory 2020. Duda kontra Trzaskowski. Trzy kluczowe zmiany w kampanii

Ale nastąpił reset – z powodu koronawirusa. Oczywiście, wiele rzeczy płynie dalej utartym korytem. Zmieniło się jednak wystarczająco dużo, by w Pałacu Prezydenckim i na Nowogrodzkiej pojawiły się sporo wątpliwości odnośnie możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji.

Na pewno teraz obóz władzy na autopilocie przez tę kampanię nie przeleci. Musi – przynajmniej w części – wymyślić się na nowo. A to zawsze stres i ryzyko, że pomysłem nie trafi się w oczekiwania wyborców.

Sytuację komplikuje jeszcze fakt, że PiS w kluczowym momencie popełnia strategiczne błędy. Choćby dopuszczając do tego, żeby zapanował chaos w sprawie daty wyborów. Albo wypuszczając z rąk sytuację w radiowej Trójce. Te zdarzenia są groźne dla Nowogrodzkiej, bo wpisują się w metanarrację opozycji: że PiS to amatorzy, którzy nie umieją rządzić, więc trzeba ich zastąpić profesjonalistami. W kluczowym momencie kampanii obóz rządzący dostarczył argumentów na poparcie tej tezy.

I wreszcie trzecia ważna zmiana: zestaw kandydatów. I nawet nie chodzi o podmiankę w Platformie. Trzaskowski jest sprawniejszy kampanijnie niż Małgorzata Kidawa-Błońska. On ratuje szansę PO na drugą turę wyborów – ale jednocześnie konstelacji politycznej nie zmienia.

Robi to natomiast Szymon Hołownia. Człowiek z zewnątrz, który ma dobrą kampanię i który rośnie w sondażach. Rośnie kosztem wszystkich. Trudno wskazać jeden konkretny czynnik ciągnący go w górę – ale rośnie. Hołownia wprowadza duży element niepewności do kampanii, czyni ją nieprzewidywalną.