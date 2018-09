Współpracownik prezydenta o botach w kampanii: "Nie używaliśmy ich"

- Może nie powinienem tego mówić, ale sporo z rzeczy, które pojawiły się w sieci podczas kampanii były wymyślane przez internautów. Myśmy mogli tylko przyklaskiwać i podawać dalej - mówi Marcin Kędryna, współpracownik Andrzeja Dudy, doradzający w pracach kampanii internetowej w 2015 r.

Nie widzę powodu, żeby nie wierzyć w to, co jest w dokumentach zapisane.

To, że – wydawać by się mogło poważni ludzie – wierzą, że do zmiany prezydenta w sporym europejskim kraju wystarczy wydać 40 tys. złotych – mnie śmieszy. Choć raczej powinno przerażać, bo sporo z tych ludzi to parlamentarzyści, byli ministrowie.