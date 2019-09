Wróblewski: "Zbigniew Ziobro nadal ministrem sprawiedliwości. Dzięki Platformie Obywatelskiej" (Opinia)

Debatę nad wnioskiem opozycji o wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobro za swój sukces uznać może dwóch polityków. Były i obecny minister sprawiedliwości. To oni są zwycięzcami ostatniego przed wyborami posiedzenia Sejmu. I to oni zebrali bezcenne punkty w kluczowym momencie kampanii wyborczej.

Zbigniew Ziobro – bo wygrał głosowanie z opozycją, wymusił na swoim rywalu w rządzie, Mateuszu Morawieckim, stanięcie w swojej obronie, i umocnił się w oczach żelaznego elektoratu PiS (sugerując nawet, że to dzięki jego walce z mafiami VAT rząd może finansować programy społeczne, jak 500+).

Wielu zastanawiało co innego: czy Jarosław Kaczyński lub Mateusz Morawiecki wyjdą na mównicę sejmową i otwarcie staną w obronie potężnego ministra, w resorcie którego wybuchła niedawno jedna z największych afer tej kadencji – afera "hejterska", w którą zamieszany był jeden z najbliższych współpracowników szefa resortu?

Jakimi intencjami kierował się premier, stając z otwartą przyłbicą przed posłami w Sejmie, by bronić swojego największego rywala w rządzie?

Być może to sam Jarosław Kaczyński zasugerował szefowi rządu, że ma odłożyć na półkę waśnie z Ziobro i po prostu stanąć za nim murem – jako tym, który przeprowadza w rządzie Zjednoczonej Prawicy jedne z najważniejszych dla PiS reform (choćby sądownictwa).

Nieobecność na mównicy któregoś z dwójki Morawiecki–Kaczyński byłaby wydarzeniem bez precedensu w obecnej kadencji. Za każdym razem bowiem, gdy opozycja wnioskami o wotum nieufności wobec poszczególnych ministrów doprowadzała do debaty w Sejmie, w obronie członków rządu stawał otwarcie albo prezes PiS, albo premier. Tym razem padło na tego drugiego – podobnie jak w lutym, gdy premier także był zmuszony bronić nielubianego przez siebie ministra sprawiedliwości.

Czy to zwiastun ocieplenia relacji między Ziobrą a Morawieckim? Bynajmniej. To "tylko" polityka.

A prezes? On sam sprawiał wrażenie "wyluzowanego". Jarosław Kaczyński spóźnił się na debatę, na salę plenarną wszedł w trakcie wystąpienia Ziobry. I z uśmiechem przysłuchiwał się kolejnym wystąpieniom. Jak by chciał powiedzieć: "To wasze zabawki chłopcy, radźcie sobie. Macie okazję się wykazać".