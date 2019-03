Wróblewski: "Prezesowi nie wyszedł eksperyment. Wyszedł Czaputowicz" [OPINIA]

Gdyby amerykański dyplomata wyszedł ze studia radiowego, bo nie spodobało mu się pytanie dziennikarza, to tak, jakby "wyszedł" z polityki. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz zrobił właśnie pierwszy krok. Albo ostatni.

Przyjeżdża do siedziby radia. Po chwili jednak opuszcza studio, bo dowiaduje się, że jednym z tematów wywiadu ma być zamach w Nowej Zelandii.

Czaputowicz nie ma na temat tragedii nic do powiedzenia.

– Nie jest przygotowany do rozmowy, bo nie wie, co się wydarzyło i odesłał do swojej rzeczniczki – tak nieobecność gościa wytłumaczył skonsternowanym zapewne słuchaczom Marcin Zaborski, prowadzący audycję.