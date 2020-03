Wróblewski: "Kwarantanna dla marszałków" [OPINIA]

Izba refleksji, jak przez lata nazywano polski Senat, stała się areną walki politycznej na najniższym poziomie. Polem do wyładowywania frustracji, okazywania wyższości i karmienia ego.

W dobie pandemii koronawirusa wicemarszałek z PiS i marszałek z PO egzaminu nie zdali. To dziwne: póki co zdają go zarówno rządzący, jak i opozycja. Wystarczy brać przykład, a nie walczyć w kisielu.