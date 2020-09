Porozumienie młodych. Gowin odrzuca ideologiczną wojnę i dystansuje się od koalicjantów (Opinia)

- Ideologii jest dziś za dużo. I po lewej, i, niestety, coraz częściej po prawej stronie. Po waszej stronie zaś są wartości i rozsądek. Nie chcemy ideologii i dzielenia Polaków, chcemy rozwiązywania konkretnych problemów - zwracał się do młodzieżówki partii Porozumienie ze sceny w warszawskim Teatrze Palladium Jarosław Gowin.

Były wicepremier i jeden z liderów Zjednoczonej Prawicy wyraźnie dawał do zrozumienia, jak wiele w podejściu do polityki - i debaty publicznej w ogóle - różni go od koalicjantów z Solidarnej Polski. Przynajmniej z jego punktu widzenia.