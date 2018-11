Wojciech Engelking: Fikcyjne obchody, prawdziwy pomnik

Odsłaniając pomnik Lecha Kaczyńskiego w przeddzień setnej rocznicy odzyskania niepodległości, PiS strzela sobie w stopę. Po pyrrusowym zwycięstwie w wyborach samorządowych i nie najlepszej organizacji obchodów 11.11, Polacy raczej nie będą chętni dalszemu budowaniu kultu tragicznie zmarłego prezydenta.

Budowanie kultu

Trzymanie z silniejszym

Ów niewspółmierny charakter zasadzał się wpierw na szeregu atrakcji takich, jak "Rejs Niepodległości" na kosztownym jachcie, który nawet nie wypłynął z portu; spraszanie do Polski celebrytów dziesiątej kategorii; firmowane przez Kancelarię Prezydenta koncerty Stachursky’ego i z ulgą zapomnianych przez publiczność raperów - by w środowy wieczór, na cztery dni przed 11.11, przyjąć oblicze konfliktu państwa polskiego z narodowcami, którzy (stan na wieczór 8 listopada) ani myślą, jak stwierdził Krzysztof Bosak, udostępniać trasy zdelegalizowanego Marszu Niepodległości dla tego organizowanego przez rząd. Przy kadrowych brakach w policji w ten dzień, wszystko to ma znikome szanse, by nie skończyć się katastrofą.