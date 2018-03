Włosi wybrali parlament bez zwycięzcy. Teraz zostaje czekać na nowy rząd i kolejny kryzys

Włochy będą trwale niestabilne. Największa partia polityczna kraju ma być "biodegradowalna". Rząd tworzyć będą ludzie związani z notorycznie kontrowersyjnym politykiem, który paradoksalnie zapewnia choć odrobinę przewidywalności. To dobra wiadomość dla Europy i Polski.

Najwyraźniej wielu Włochów zrozumiało to przesłanie, gdyż na antysystemową, ekologiczną i eurosceptyczną partię zagłosowało ok. 30 proc. wyborców. To więcej, niż się spodziewano. Im bliżej głosowania, tym M5S radykalizował się i z nieokreślonej narracji protestu przeciwko wszystkiemu i wszystkim coraz wyraźniej zaczął wyłaniać się prawicowy głos antyimigracyjny. Najwyraźniej coraz więcej Włochów ma też dość rosnącego ubóstwa, winą za które obarcza rządzących.