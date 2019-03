Wiosna Biedronia kontra kibice. "Przeproście gejów i lesbijki!"

Partia Wiosna Roberta Biedronia na Pomorzu żąda przeprosin od Lechii Gdańsk za transparent wyzywający gejów od ”sodomitów, pedałów i pedofili”. Klub nie zamierza przepraszać.

Maciejewska: - Transparent z napisem „Sodomici, pedały i pedofile z LGBT – łapy precz od naszych dzieci” zawisł na Lechii 13 marca. Dziś jest 19 marca. To już tydzień. Czy prezes Lechii nie może się od tylu dni zdecydować, czy potępia to hasło?

- Wara od naszych dzieci! Mamy wielki kłopot, zagrożenie. Tym zagrożeniem jest atak na rodzinę. Jest to w istocie atak na dzieci. Ma być zastosowana specyficzna socjotechnika. W jej centrum jest bardzo wczesna seksualizacja dzieci. To się ma zacząć w okresie 0-4 lata. Przez cały czas ma być kwestionowana naturalna tożsamość chłopców i dziewczynek. Cały mechanizm przygotowania dzieci do przyszłej roli matki i ojca ma być zniszczony. W imię czego? Trudno zgadnąć. Będziemy mówili „nie” atakowi na dzieci. Będziemy bronić polskiej rodziny.

- Polska to nie Anglia – mówi mi jeden z działaczy. – Tam w meczach Premier League piłkarze wchodzą w tęczowych sznurowadłach. W Polsce, gdyby takie założyli, mecz by się nie odbył. Kibice by na to nie pozwolili. Mamy inne społeczeństwo niż Anglia.