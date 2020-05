Wiktor Świetlik: "Walką z pedofilią to nie polityka" [OPINIA]

"Cechą instynktu jest to, że się go słucha niezależnie od tego, co mówi rozum" - brzmiała słynna definicja Karola Darwina. Wygląda na to, że w przypadku walki z pedofilią nie działa ani jedno, ani drugie. Bo i rozum, i instynkt (przynajmniej w przypadku człekokształtnych) większości nakazują chronić młode osobniki gatunku. A świat dzisiejszych mediów, a może i skłóconego ze sobą społeczeństwa, jest gotowy poświęcić część dzieci w imię politycznej nawalanki.