Wiktor Świetlik: "PiS i wieś są na siebie skazane" (OPINIA)

Czy w sprawie ochrony zwierząt i rolnictwa jest przestrzeń pomiędzy europosłanką Spurek dążącą do całkowitego zakazu spożycia mięsa, a posłem Sośnierzem, twierdzącym, że zwierzę to pozbawiona odczuć maszyna z mięsa? Wielu uczestników polskiego życia publicznego zachowuje się tak, jakby pośrodku niczego nie było, a przecież większość z nas nie podpisuje się pod tezami żadnego z tych parlamentarzystów.

W tym tygodniu Mateusz Morawiecki przedstawił projekt łagodzący rygory wiejskiej rewolucji ekologicznej zapowiedzianej latem. Przesunięcie terminu wejścia zmian, odszkodowania dla dotkniętych nimi rolników, rezygnacja z zakazu uboju rytualnego w przypadku drobiu, i co – bardzo ważne – rezygnacja z pomysłu, by inspekcje gospodarstw przeprowadzali ekologiczni aktywiści, a zajmowały się tym wyłącznie publiczne instytucje. Zapewne, gdyby tym językiem rozmawiano z rolnikami przed kilkoma tygodniami dzisiejszy konflikt z częścią producentów rolnych byłby mniejszy, a zarazem wciąż władza wychodziłaby naprzeciw żądaniom bardzo licznej części społeczeństwa zaangażowanej w sprawy poprawy losu zwierząt i ekologii.

"Piątka dla zwierząt". Norki, psy i koty

Medialnie najgłośniejszy biznes "norkowy", który stał się symbolem konfliktu PiS z częścią producentów rolnych jest faktycznie malutką kropelką w morzu polskiej produkcji rolnej. Aż takiej roli nie odgrywa w niej także ubój rytualny, choć nie jest on z kolei już aż tak nieistotny, jak twierdzą zwolennicy całkowitej likwidacji tej – nie da się ukryć, że okrutnej – formy zabijania zwierząt na mięso. Pozostają inne kwestie, jak choćby sprawa psów łańcuchowych, których los budzi powszechne społeczne politowanie. Bo Polacy generalnie kochają zwierzęta. W polskich gospodarstwach domowych trzymanych jest około 15 milionów psów i kotów, co czyni nas, proporcjonalnie, europejskim liderem. Błyskawicznie rośnie też wartość branży weterynaryjnej, a złośliwi od lat mawiają, często nie bez racji, że Polacy na kurację czworonoga są w stanie wydać więcej niż na rehabilitację dziadków.

Powstaje pytanie – dlaczego tak nie komunikowano tego od początku? Dlaczego producentowi rolnemu z likwidowanej gałęzi z miejsca nie powiedziano jasno: doceniamy to, co do tej pory robiłeś. Niestety, zmiany cywilizacyjne sprawiają, że musisz się przebranżowić, ale my ci w tym pomożemy i pokryjemy choć częściowo straty, tak jak pomogliśmy przedsiębiorcom, których biznesy zostały wstrzymane na czas epidemii. Dziś rząd zaczyna rozmawiać właśnie tym językiem. Dlaczego tak późno? Pewnie w dużym stopniu dlatego, że cały wcześniejszy projekt stał się szachownicą do walki wewnątrz obozu władzy, z którą mieliśmy ostatnio do czynienia.