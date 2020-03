Wiktor Świetlik: Koronawirus prawdę powie [OPINIA]

Przed wybuchem pandemii koronawirusa uważano nas na świecie za niezorganizowanych anarchistów skłonnych do zbędnego ryzykanctwa. Chyba dziś już niewielu powie tak o Polakach. A jak jest z innymi narodami? - zastanawia się w Wirtualnej Polsce Wiktor Świetlik.

Co ciekawe, kryzys Polskę zastał w sytuacji zbilansowanego budżetu. Najwyższa pora, by premier lubiący te same liczby po obu stronach równania, z tym bilansem zaczął kończyć. Nawet ludzie najbardziej oszczędni, decydują się zapożyczać, gdy ktoś w rodzinie choruje. A my w skali państwa mamy właśnie do czynienia z taką sytuacją. Narodowa kwarantanna musi zostawić wiele drobnych firm w stanie upadłości, osłabioną giełdę, część inwestorów uciekających, by ratować swe biznesy w macierzystych krajach. Pędzący przez ostatnie lata na wysokich obrotach silnik będzie wymagał potężnego zastrzyku na rozruch – dotyczy to wszystkich krajów.