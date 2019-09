Wiktor Świetlik: "Klaudia Jachira idzie do parlamentu. Nadciąga sejmotainment" (Opinia)

Kłótnia o to, czy bardziej demokracji zagrażają rządy narodowe czy komisarze europejscy jest jałowa. Wykończy ją Klaudia Jachira – polityk nowej generacji.

Poseł PO Sławomir Nitras przeprosił za zachowanie jednej z kandydatek na posłankę, a nawet wyraził coś w rodzaju żalu, że znajduje się ona na listach Koalicji Obywatelskiej. Cóż się mogło stać takiego? Przecież sam Sławomir Nitras przyzwyczaił nas do co najmniej ekscentrycznych zachowań, i to w tak poważnej instytucji, jaką powinien być gmach Sejmu.