Wielka Brytania w irańskim potrzasku. Czy USA "wrobiły" Londyn w Iran?

Wiele wskazuje na to, że Stany Zjednoczone najpierw "wrobiły" Wielką Brytanię w zatrzymanie irańskiego tankowca, a później zostawiły ją na lodzie, gdy dosięgnęła ją irańska zemsta. Lekcje z tego epizodu powinna wyciągnąć także Polska.

- Odpowiedzialność za dbanie o własne okręty spada przede wszystkim na Wielką Brytanię - w ten sposób sekretarz stanu USA Mike Pompeo odniósł się do sprawy zatrzymania przez Iran płynącego pod brytyjską banderą tankowca Stena Impero w cieśninie Ormuz.

Jak na dyplomatę, komentarz Pompeo do problemów najbliższego sojusznika brzmi nadzwyczaj dosadnie. Zaś biorąc pod uwagę okoliczności, trudno uznać je za coś innego niż brutalny cios w plecy. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że Brytyjczycy narazili się na niebezpieczeństwo starając się realizować postulat USA.

Irańska interwencja - doszło do niej prawdopodobnie bezprawnie, na wodach terytorialnych Omanu - jest bezpośrednim pokłosiem zatrzymania przez Brytyjczyków w Gibraltarze irańskiego tankowca Grace 1 płynęcego pod panamańską banderą z ropą przeznaczoną dla Syrii dwa tygodnie wcześniej. Brytyjska marynarka zareagowała w ten sposób na wysłane przez USA informacje o tym, że płynący do Syrii łamie unijne sankcje.

Sytuacja bez wyjścia

Nie jest jasne, czy tak rzeczywiście było. Ale wysyłając te informacje USA postawiły Brytyjczyków w sytuacji bez wyjścia. Podobnie jak Polska, Londyn starał się dotąd w sprawie Iranu balansować na cienkiej linii. Z jednej strony podtrzymując unijną politykę wobec Teheranu i popierać powrót do zerwanego przez USA porozumienia atomowego. Z drugiej dbać o maksymalnie przyjazne stosunki z USA, które po brexicie będą dla Londynu absolutnie kluczowe.

Otrzymując amerykańskie informacje na temat irańskiego statku Brytyjczycy nie mogli sobie zatem pozwolić na ich zignorowanie lub podanie w wątpliwość. Jednocześnie jednak zostali zmuszeni do głębszego włączenia się w konflikt USA z Iranem. I zapewne na to liczył Waszyngton, który od dawna różnymi sposobami próbuje przekonać Europę do jasnego opowiedzenia się po jego stronie.