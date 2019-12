Wielka Brytania. Cztery wnioski po wyborach. Ciężkie czasy dla Polaków

Po zwycięstwie Borisa Johnsona w brytyjskich wyborach, brexit jest już tylko kwestią czasu. Polakom w Wielkiej Brytanii będzie teraz trudniej.

Wybory w Wielkiej Brytanii zakończyły się politycznym trzęsieniem ziemi. Największe od prawie czterdziestu lat zwycięstwo konserwatystów. Największa od ponad 30 lat porażka Partii Pracy. Żelazne dotąd bastiony lewicy - tzw. "czerwony mur" - zostały zdobyte przez prawicę, a Szkocja jest całkowicie zdominowana przez separatystów. Co to wszystko oznacza?

Koniec nadziei na powstrzymanie brexitu

Najbardziej oczywisty wniosek jest jeden: Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej i najpewniej zrobi to przed wyznaczoną datą stycznia 2020. Wybory miały być referendum nad brexitem. I w pewnym sensie było, ale jego wyniki pokazują perwersję brytyjskiego systemu wyborczego. Choć partie przeciwne wyjściu z UE bądź obiecujące ponowne referendum (Partia Pracy) zdobyły łącznie 52 proc. głosów, dzięki jednomandatowym okręgom wyborczym ten wynik przełożył się na ich sromotną porażkę.

W rezultacie, z większością sięgającą 40 mandatów, premier Boris Johnson ma całkowicie wolną rękę, by zrealizować taki brexit, jaki sobie wynegocjował. W odróżnieniu od sytuacji sprzed wyborów, nie będzie już zakładnikiem frakcji ultra-eurosceptyków, ani proeuropejskich Torysów. Parlament powinien teraz w łatwy sposób zatwierdzić rozwód z UE.

Ale brew pozorom, nie oznacza to końca brexitowej sagi. Przyjęcie umowy rozwodowej będzie jedynie pierwszym krokiem. Kolejnym - jeszcze trudniejszym dla Londynu - będą negocjacje nad umową handlową. Teoretycznie Wielka Brytania ma czas do końca 2020 roku, kiedy kończy się okres przejściowy. Ale bardzo prawdopodobne, że konieczne będzie przedłużanie tego okresu. Czekają nas więc kolejne brexitowe dramaty, a groźba twardego nie została definitywnie zażegnana.

Imigrantom będzie ciężej

Wynik wyborów to również dzwonek alarmowy dla Polaków, którzy chcą pozostać na Wyspach. Aby zachowali oni swoje prawa, muszą do końca przyszłego roku złożyć specjalny wniosek o status pozwalający na pozostanie w kraju. Polacy byli dotychczas jedną z grup, którym wysyłanie wniosków szło najsłabiej. Do października, wnioski złożyła mniej niż połowa z prawie miliona polskich imigrantów.