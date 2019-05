Wiejas: "Policja aresztowała rzutnik. Powinna iść na całość i zablokować film Sekielskiego" (Opinia)

Państwo wydało wojnę pedofilom. Na razie kiepsko idzie, bo pierwszą ofiarą tej wojny padł rzutnik. "Aresztowany" miał wyświetlić na fasadzie budynku przylegającego do Katedry Polowej Wojska Polskiego film braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu". Z dramatu mamy komediodramat.

Komediodramat z dramatu

"Aktorzy" mają nieco inne "zasługi". Abp Głódź stwierdził, że "nie ogląda byle czego", gdy dziennikarze zapytali go o to, czy już oglądał "Tylko nie mów nikomu". Hierarcha popisał się wyjątkowym cynizmem i całkowitym brakiem szacunku dla ofiar wykorzystywanych przez duchownych. Po ludzku, zachował się obrzydliwie. To problem innych hierarchów, jak będą mogli dalej współpracować z kolegą, który potrafi być tak odrażający w swoim zachowaniu. Wierni – o ile, jeśli dotrą do nich słowa arcybiskupa, również będą mieli z nimi problem z tym "przewodnikiem duchowym".