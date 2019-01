Wiejas: "Mamy nowe ministerstwo. Ministerstwo bezradności. Szefem Joachim Brudziński" (OPINIA)

Minister Joachim Brudziński wie, jak zachowują się "głupcy". Dalej jednak nie wie, jak reagować na zachowania "głupców". Zobaczyliśmy to w niedzielę przed bramą obozu Auschwitz.

Minister nie wie, na co reagować

Ponieważ demonstracja odbyła się w 74. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz nie mogło to ujść uwagi mediów światowych. "Naród żydowski i Izrael robią wszystko, aby zmienić historię narodu polskiego. Polscy patrioci nie mogą na to pozwolić" – cytuje Rybaka Reuters. I przypomina, że rządzącemu Polską PiS zarzuca się "próbę budowania nacjonalistycznego poczucia krzywdy wśród Polaków".

W czasie, gdy Rybak ział jadem, Joachim Brudziński - w reakcji na wezwania do działania - dziwi się na Twitterze: "Zareagować na co? Na to, że ktoś ma nie po kolei w głowie i za całe zło tego świata i swoje frustracje wini taki czy inny naród? Jeżeli próbuje Pan obarczać ten rząd za antysemityzm w głowach szurniętych zdrowo (moim zdaniem) głupków to jest to po nieprzyzwoite i niemądre".