Wiejas: "Karol, człowiek, który rozmawiał z Bogiem" (Opinia)

Kilkadziesiąt lat ciężkiej pracy związkowej zrobiło swoje. Opary z palonych opon i ryki z megafonów spowodowały, że Karol Guzikiewicz wie, czego chce Bóg. Aż boję się napisać, ale niech tam: Guzikiewicz najwyraźniej rozmawia z Bogiem.

"Nie życzymy sobie, aby radni, którzy głosowali o zbezczeszczeniu tego pomnika, symbolu „Solidarności”, przychodzili na uroczystości do św. Brygidy. Dla radnych PO i Koalicji Obywatelskiej bramy św. Brygidy są zamknięte. Ten zakaz dotyczy głównie pani Dulkiewicz (Aleksandra Dulkiewicz została wybrana prezydent miasta w miejsce zamordowanego Pawła Adamowicza), bo to ona podeptała dziś „Solidarność”. Nowa pani prezydent podzieliła Gdańsk, podzieliła katolików i podzieliła nas wszystkich" - ogłosił.

Czy związkowiec Guzikiewicz był w stanie dostarczyć dowodów na niewinność prałata? Nie. Przytoczył jedynie własne doświadczenia: "Przebywałem we wszystkich pokojach prałata, od dolnych do górnych. To są pomówienia. Dotyk może być czasem ojcowski, a nie pedofilski. Ja nie miałem ojca, więc ten dotyk księdza odbierałem jako opiekę ojcowską. Tu jest wiele kłamstw. To jest atak na Kościół przez działaczy lewicowych. Ale Kościół ma dwa tysiące lat i to też przezwycięży".