Wiejas: "Kaczyńskiemu zaciął się robot. Wstawili mu bezpiecznik" (Opinia)

Chcemy, aby Senat stał się miejscem, gdzie wojna w polityce będzie ograniczona – stwierdził po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych Jarosław Kaczyński. Prezes PiS doznał najwyraźniej iluminacji.

PiS przypomniał sobie o demokracji

A wyglądać ono powinno inaczej, niż to, co partia Kaczyńskiego serwowała Polakom w ciągu ostatnich czterech lat. Wyglądało to tak – oczywiście w dużym skrócie – prezes miał plan, Sejm uznawał to za genialne, Senat bezkrytycznie klepał, prezydent podpisywał.