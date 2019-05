Widmo księdza z Tylawy unosi się nad Piotrowiczem. PiS ma problem z byłym prokuratorem

Został skazany za molestowanie dzieci w jednej z najgłośniejszych spraw dotyczących pedofilii w Kościele. Może być gwoździem do politycznej trumny posła PiS Stanisława Piotrowicza.

Okazuje się, że skazany ksiądz-pedofil wciąż odprawia msze. Reporterzy ujawniają, że ks. Michał M. co piątek dzwoni do Radia Maryja, by odmówić różaniec ze słuchaczami. Dziennikarze wysyłają w tej sprawie list do władz rozgłośni, jednak do tej pory nie uzyskali odpowiedzi. Wirtualnej Polsce także nie udało skontaktować się z biurem radia.