W Izraelu istnieje potężne polskie lobby. Prof. Sroka: Ci Żydzi to gorący polscy patrioci

Antypolonizm w Izraelu? Stanowczo się z tym zjawiskiem nie spotkałem. Wielokrotnie miałem natomiast do czynienia z Żydami, którzy o sobie mówią: "Polacy". I zaczytują się w dziełach Mickiewicza czy Słowackiego.

Należy ubolewać, że w minionych latach zapomnieliśmy, iż w Izraelu mamy potężne lobby w postaci Żydów polskich. Owszem, nie brak takich obywateli kraju, którzy żywią do Polski pewien uraz i kultywują pamięć o różnych przykrościach, których tutaj doświadczyli. Mają do tego prawo, to ich los, ich pamięć i oceny. Przy tym należy jednak podkreślić, że w Izraelu nigdy nie występowało rozpowszechnione zjawisko antypolonizmu.