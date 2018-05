Ustępstwa Polski nie wystarczą Komisji Europejskiej. PiS będzie kusić, żeby nic nie robić

Nie ma szans na zakończenie sporu o praworządność pomiędzy Polską a Unią Europejską. Bruksela nie przyjmuje argumentów Warszawy. Rząd PiS ma kilka możliwości działania. Są tak trudne, że kuszące jest unikanie decyzji.

Komisarz Frans Timmermans nie pozostawił złudzeń. Jeszcze przed rozpoczęciem ministerialnego spotkania w Brukseli poświęconego dialogowi z Polską Holender powiedział, że nie ma możliwości wycofania art. 7. Polska uwzględniła część uwag UE i zaproponowała pewne zmiany w sprawie skargi nadzwyczajnej oraz powoływania asesorów. To za mało, aby rozwiać wątpliwości europejskich polityków zarzucających rządowi PiS łamanie zasad demokracji, zwłaszcza że ustępstwa te są zaledwie obietnicą, która nie weszła jeszcze w życie.

Art. 7 to nie wszystko

Polska razem z pozostałymi krajami naszego regionu, może spróbować storpedować nowy mechanizm zanim wejdzie w życie. Wiktor Orban groził nawet zablokowaniem całego procesu budżetowego. To jest droga bardzo ryzykowna, bo biedniejsi członkowie Wspólnoty mają wiele do stracenia utrudniając pracę nad ramami finansowymi, a konkurencja o miliardowe fundusze zapewne osłabi ich solidarność.

Można czekać, aż problem sam się rozwiąże

W sytuacjach kryzysowych polityków często kusi, żeby nie podejmować żadnych decyzji. Teraz to może wydawać się najłatwiejsze, zwłaszcza w obliczu niedyspozycji Jarosława Kaczyńskiego. Wystarczy ograniczyć się do pozorowania rozmów i przekonywania Polaków, że wszystkiemu są winni brukselscy biurokraci dybiący na naszą suwerenność.

Jest to o tyle wygodne dla PiS, że do zakończenia obecnej perspektywy budżetowej w 2020 r., Polsce nie grożą poważne konsekwencje finansowe. Co więcej, politykom z Nowogrodzkiej sprzyja kalendarz wyborczy. Polacy wyłonią nowy parlament już jesienią przyszłego roku, a rzeczywiste kary budżetowe dotkną Polski nie wcześniej niż w 2021 r.