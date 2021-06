Ustawa parareprywatyzacyjna, czyli jak wylano pięciu Polaków przy kąpieli Żyda i Amerykanina [OPINIA]

Oczyśćmy przedpole, by nie było wątpliwości. Po pierwsze, wielokrotnie występowałem po stronie ofiar dzikiej reprywatyzacji. I wielokrotnie krytykowałem bonzów nieetycznego i nielegalnego procederu reprywatyzacyjnego. Piszę to nie po to, by się chwalić, lecz by pokazać, że to nie jest tekst osoby, która ma interes w napisaniu słów, które są dalej.