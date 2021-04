USA vs. Rosja. Biden robi remont, a Putin gra w szachy

Nowy sekretarz stanu USA, Anthony Blinken, przyszedł do resortu przede wszystkim po to, by ponaprawiać to, co zostało zniszczone w czasach Trumpa, usprawnić osłabiony system i oddać stery dyplomacji w ręce dyplomatów. Na to, tak jak na odzyskanie wiarygodności, potrzeba czasu. A Władimir Putin, najwyraźniej świadom tego, że z odnowionym Departamentem Stanu nie będzie mu łatwo, korzysta na razie z tego, że instytucja jest "w remoncie".