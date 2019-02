USA budują w Warszawie "układ" przeciw Iranowi. Polska chce złagodzić to wrażenie

Formuła bliskowschodniej konferencji w Warszawie znowu się zmienia. MSZ dwoi się i troi, żeby ukryć wrażenie, że chodzi tylko o zbudowanie koalicji przeciw Iranowi. To tylko pozory. Złośliwi wymyślili już nawet nazwę nowej organizacji: "Układ Warszawski".

Amerykanie są dla Polski ważnym, ale też kłopotliwym sojusznikiem. Ogłaszając organizację warszawskiej konferencji sekretarz stanu USA Mike Pompeo jasno powiedział, że chodzi o zbudowanie koalicji mającej na celu powstrzymanie ekspansji Iranu. W ten sposób w trudnej sytuacji postawił Polskę, która jedynie zapewnia infrastrukturę dla amerykańskiej dyplomacji. Mimo to nagle stała się stroną w bliskowschodnim konflikcie i to w pozycji sprzecznej z polityką UE.

Długa lista nieobecnych

W rezultacie grupa chętnych do udziału ogranicza się do USA, Arabii Saudyjskiej, Emiratów Arabskich, Omanu, Kuwejtu, Egiptu, Izraela i zapewne kilku krajów europejskich, choć szczebel ich delegacji nadal nie jest jasny. To praktycznie uniemożliwia rozmowy o konkretnych punktach budowania "pokoju i bezpieczeństwa". W związku z tym formuła zmieniła się raz jeszcze.

Nowa formuła nie ukryje braków

Wyraźnie widać jak ważne jest to spotkanie dla USA. Dlatego do Polski przylatuje wiceprezydent Mike Pence. To próba wymuszenia większej frekwencji i to na wyższym szczeblu. Kalkulacja jest prosta. O ile na spotkanie z sekretarzem stanu można wysłać delegację urzędników, to zignorowanie obecności wiceprezydenta USA niesie ze sobą poważne koszty polityczne. Niemcy nie chcą ich ponosić i zapewne Berlin reprezentował będzie szef dyplomacji Maas, ale Francja może nie przysłać nikogo.