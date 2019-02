Szukam pracy. Może być NBP, KGHM, Orlen... lub inna spółka Skarbu Państwa. Dobre prywatne firmy też wchodzą w rachubę. Mam niezbyt wygórowane wymagania płacowe, na poziomie 1/5 tego co dyrektor działu NBP - zakpił na Facebooku prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz po ujawnieniu zarobków wierchuszki NBP. Za zgodą autora publikujemy w całości jego opinię.

Muszę szukać sposobu na swoje zabezpieczenie emerytalne. Moja przewidywana emerytura będzie niewiele wyższa od emerytury tzw. obywatelskiej czy socjalnej. Czyli, jeśli jeszcze przepracuję 5 lat z obecnymi zarobkami, to wyniesie ona ok. 1900 zł. I to nie jest takie pewne.

Obecny rząd hojnie, lekką ręką i z gestem, rozdaje wypracowane przez nas, przeze mnie również, owoce wzrostu gospodarczego. 500+ i inne plusy, 13-ta emerytura, 13-ta renta i tak dalej. W sytuacji, kiedy ZUS jest niemal bankrutem, dzięki póki co dobrym wskaźnikom (i Ukraińcom), zamiast ratować system emerytalny, zjadamy własny ogon.