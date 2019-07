TYLKO w WP. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie spodobał się Polakom (Badanie)

Przepis Kodeksu wykroczeń przewidujący karanie za umyślną, bez uzasadnionej przyczyny odmowę świadczenia usług jest niekonstytucyjny – tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Na panelu Ariadna zapytaliśmy Polaków, czy to dobre rozwiązanie.

"Odmawiam wykonania roll-upu z otrzymanej grafiki. Nie przyczyniamy się do promocji ruchów LGBT naszą pracą" – tak drukarz z Łodzi argumentował odmowę zlecenia od Fundacja LGBT Business Forum w Warszawie.

Po tym, gdy sąd uznał, że mężczyzna nie mógł odmówić klientowi ze względu na przekonania, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro skierował sprawę do Trybunału Konstytucyjnego .

- To jest zmuszanie obywateli do wykonywania usług, które są sprzeczne z ich wartościami - ocenił minister. Użył mocnego sformułowania, że było to "gwałtem państwa na wolności".