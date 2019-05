"Tylko nie mów nikomu" zmienia kampanię. Politycy: "Film Sekielskiego wpłynie na wybory". PiS w pułapce

Film Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu" przeniósł kampanię wyborczą na nowy poziom. Jarosław Kaczyński i Grzegorz Schetyna zapowiadają walkę z pedofilią. Lider PiS, jak słyszymy, filmu jeszcze nie widział, ale zdaje sobie sprawę, jak bardzo temat ten rozpala emocje Polaków. I jak duży potencjał polityczny za sobą niesie. Politycy twierdzą: to zmieni wybory.

– Nie mieliśmy wyjścia. Musieliśmy podjąć ten temat i odnieść się do problemu, o którym mówi dziś pół Polski, a za chwilę będzie cała – przekonuje polityk PiS z okolic sztabu wyborczego. Rozmawiamy o niedzielnym wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego.

Prezes PiS zapowiedział w nim zaostrzenie prawa względem osób wykorzystujących dzieci. – Przygotowaliśmy zmiany w Kodeksie karnym. Nie będzie zawiasów za pedofilię, będą surowe kary, być może nawet do 30 lat więzienia. I to dla wszystkich, niezależnie jakie funkcje społeczne pełnią – zapewniał Kaczyński.

Według informacji WP, projekt zmian w Kodeksie karnym faktycznie jest gotowy, a został przygotowany – jak słyszymy w PiS – na długo przed premierą filmu "Tylko nie mów nikomu". Niebawem projekt może stać się przedmiotem prac w Sejmie. Jego autorem jest resort sprawiedliwości, któremu na tym projekcie zależy szczególnie. Dlatego teraz rząd przechodzi do ofensywy. Moment jest politycznie idealny.

To lider PO jako pierwszy z polityków zabrał tak mocny głos w kontekście filmu "Tylko nie mów nikomu". – Każdy, kto podnosi rękę na polskie dzieci, podnosi rękę na państwo polskie. Musimy zadbać i zadbamy o bezpieczeństwo naszych dzieci i rozprawimy się z pobłażaniem i zmową milczenia – mówił Grzegorz Schetyna podczas konwencji Koalicji Europejskiej w sobotę, jeszcze przed premierą filmu Sekielskiego na YouTube.

– Panie Kaczyński, nic pan nie rozumie, nic. Nie wie pan, skąd naprawdę płynie zagrożenie dla polskich dzieci. Dlaczego ucieka pan od problemu pedofilii? Widać, że pan i pana rządy nie rozwiążą tego problemu. My musimy i zadbamy o bezpieczeństwo naszych dzieci i rozprawimy się z pobłażaniem i zmową milczenia – zwrócił się lider PO do prezesa partii rządzącej.

Kaczyński dwie godziny później odniósł się do sprawy na konwencji swojej partii. – Musieliśmy reagować i "wyjść do przodu". Dlatego z ust prezesa padły nowe propozycje – przekonuje nas osoba z okolic sztabu PiS.

Jak słyszymy, partii rządzącej zależało, by Kaczyński zaproponował konkretne rozwiązania w Kodeksie karnym dotyczące pedofilów, zanim zrobi to konkurencja. To propozycje z projektu nowelizacji autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości.