Tusk przypomniał, że Europa to nie tylko Francja i Niemcy

W dniu święta francusko-niemieckiej przyjaźni Donald Tusk przestrzegł Paryż i Berlin, że Europa wykracza poza te dwa kraje. Pokazał też, dlaczego dobrze jest mieć "swojego człowieka" na szczycie Unii.

Łatwo i nie bez racji można by zbagatelizować te słowa jako wznisłe krasomówstwo, które nie niesie za sobą wielkiej treści. Jednak w tych kilku krótkich zdaniach Tusk jasno i zręcznie wyłożył to, o co zabiegały wszystkie polskie rządy, wraz z tym urzędującym obecnie: Europa to nie tylko Francja i Niemcy; jesteśmy równie ważni i równie europejscy, co "rdzenne" państwa UE i nie można nas pomijać. W skrócie: nic o nas bez nas.