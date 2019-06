Trzecie spotkanie Trump-Kim. Historyczne, ale bez znaczenia

Spontaniczne spotkanie Donalda Trumpa i Kim Dzong Una było klasyką trumpowskiej dyplomacji. A jej filozofia jest prosta: stworzenie dobrego, przyciągającego uwagę show, dokonanie czegoś historycznego. Rezultatów brak, ale to akurat drugorzędna sprawa.

- Świat patrzy! - zadeklarował Donald Trump spotykając się z przywódcami obu Korei w strefie zdemilitaryzowanej w koreańskim Panmundżomie. I o to właśnie chodziło: żeby świat oglądał. Dlatego kiedy Trump jako pierwszy prezydent USA w historii postawił stopę na terytorium Korei Północnej, prezydent nie mógł powstrzymać się przed uwagą w stronę dziennikarzy.

- Oni nie mają żadnego uznania dla tego co się dzieje, zero - powiedział.

Historia bez treści

Czy powinni mieć? To wcale nie jest takie jasne. Tak jak prawie półtora roku temu w Singapurze, amerykański prezydent tworzy historię, ale nie tworzy rezultatów. Rozmowy między są w tym samym miejscu, co wówczas. Kim nadal udaje, że zamierza się rozbroić, czyni symboliczne gesty, a w międzyczasie rozwija swoje programy rakietowe i nuklearne (które Trump lekceważy). Dość powiedzieć, że w Panmundżomie usłyszeliśmy deklaracje obu stron, że wkrótce zaczną rozmowy na niższych szczeblach. Dokładnie to samo ustalono w Singapurze.