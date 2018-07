Trybunał Stanu dla Andrzeja Dudy. Większość Polaków uważa, że prezydent na to "zapracował"

Politycy opozycji wielokrotnie ogłaszali, że Andrzej Duda łamie Konstytucję i powinien w przyszłości odpowiedzieć za to przed Trybunałem Stanu. Z sondażu na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski wynika, że tak samo uważa aż 53 proc. badanych.

Prezes zdradza po co zmiany w sądach

Podobnie jak w przypadku ustawy zmieniającej ustrój sądów w Polsce (obowiązuje od lipca ub. roku), partia rządząca tłumaczyła, że zmiany są konieczne ze względu na usprawnienie pracy sądów. W rzeczywistości trudno doszukać się zapisów, które w jakimkolwiek stopniu wpłynęłyby na skrócenie procesu orzekania. Wielokrotnie podnosiła to opozycja. Wskazywała, że zmiany mają na celu jedynie ostateczne podporządkowanie sądów Jarosławowi Kaczyńskiemu za pośrednictwem Zbigniewa Ziobro.

Mimowolnie przyznał to sam prezes PiS. W rozmowie z Michałem i Jackiem Karnowskimi powiedział: "Jeśli nie zreformujemy sądownictwa, inne reformy mają mały sens, bo prędzej czy późnej zostaną przez takie sądy, jakie mamy, zanegowane, cofnięte".

Odpowiedź, która powinna zaniepokoić prezydenta

W ostatnich dniach do symbolu walki o niezawisłość sądów urosła I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Choć w Konstytucji zapisane jest, że kadencja prezesa SN trwa sześć lat, to w ustawie znalazły się zapisy określające emerytalny wiek sędziów. Orzekać dalej mogliby tylko ci, którzy o to wystąpią. Sędzia Gersdorf uznała, że zgodnie z Konstytucją jej kadencja wygasa dopiero w 2020 roku i o zgodę nie wystąpiła. PiS i Andrzej Duda ogłosili, że I prezes SN jest tym samym sędzią w stanie spoczynku.