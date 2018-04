Trudno jest być jednoosobowym ministerstwem spraw zagranicznych

„Frajer jestem”- pomyślał pierwszy. „Szacun, pani senator” – westchnął z podziwem drugi. „Boże, taka kasa” – jęknął trzeci z „Madryckich muszkieterów”. To, że za podróże Anny Marii Anders zapłaciliśmy ponad 600 tys. zł musiało zrobić wrażenie na b. posłach PiS. Panowie, spokojnie, teraz już można robić takie numery.

Tymczasem byli posłowie - których wyprawę przypominam - wylecieli z PiS, gdy okazało się, że na służbowy wyjazd do Madrytu pobrali kilkanaście tysięcy złotych zaliczki. Sporo, bo mieli jechać samochodami, a polecieli tanimi liniami lotniczymi.

Tu płynnie przejdę do 2018 r. PiS rządzi już od lat dwóch. Ludzie partii umościli się wygodnie na wszystkich lub prawie wszystkich, istotnych posadach, pracując dla dobra suwerena. Wiemy już, że ministrowie harują tak ciężko, tak zmieniają kraj, że zasługują na wysokie nagrody (od 65 do 82 tys. zł). W pocie czoła zasuwa również Beata Szydło, a ponieważ jej nie ma kto nagrodzić, była już premier, nagrodziła sama siebie – skromnie, bo najniższą stawką, czyli 65,1 tys. zł.

Na scenie pojawia się senator

Przychodzi 4 kwietnia i dowiadujemy się, że niemało kosztują również podróże rządzących polityków. I tu pada nazwisko Anny Marii Anders, a przy nim astronomiczna kwota. W pierwszej chwili ciśnienie oczywiście podskoczyło, ale uspokoiła mnie informacja z Centrum Informacyjnego Rządu. Urzędnicy poinformowali, że te 600 tys. zł (nie bawmy się w te kilkanaście tysięcy po przecinku, prawda, madrycka ekipo?), to niewiele, bo mogło być więcej. A dlaczego nie jest? Bo pani Anders biegle włada kilkoma językami i nie potrzebuje żadnej pomocy w podróżach i rozmowach.

Najważniejsze jest oczywiście pytanie, jakie ważne zadania wykonuje podczas tych podróży pani senator. Otóż są ważne. Polemizuje z Żydami z „Jerusalem Post”, w Miami zatańczy poloneza, a na Kapitolu zobaczy nominację nowego szefa sztabu US Army. Przy okazji porozmawia z amerykańskimi senatorami lub „otwiera ciekawe kanały komunikacyjne”. Jak już podczas tych podróży znajdzie chwilę czasu to odwiedzi rodzinę.

Żeby nie zanudzać: senator Anna Maria Anders, to takie jednoosobowe (a może i lepsze, bo tańsze i bardzo mobilne) Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Gołosłowne? Skądże. W rozmowie z reporterem WP Patrykiem Osowskim, senator podkreśliła, że dzięki jej staraniom „Polska podpisała proklamację o współpracy ze stanem Nevada. Dziś każdy przedsiębiorca, czy start up’owiec chcący prowadzić działania w Stanach Zjednoczonych ma ułatwione zadanie”.

Pani Anders musi mieć ciężko w tej swojej działalności. Bo ledwie coś wypracuje, to - premier/prezydent/rząd – w lot zepsują nieopatrznymi wypowiedziami. Może szef, wzorem swojej poprzedniczki, zrekompensuje to pani jakąś nagrodą (ostatnio ok. 50 tys. zł).