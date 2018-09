Tomasz Janik: Zmiany kadrowe w Sądzie Najwyższym, czyli czy leci z nami prezes

W polskiej polityce wiadomo, że prezes jest tylko jeden. Niestety, ta zasada nie działa w Sądzie Najwyższym. Tam prezesów może być dwóch czy nawet trzech, w zależności od pory roku czy fazy księżyca.

Lato powoli mija, ale temperatura nadal jest wysoka - przynajmniej w sądownictwie. Od dzisiaj, według prezydenta Andrzeja Dudy, osobą kierującą pracami Sądu Najwyższego jest sędzia Dariusz Zawistowski, prezes Izby Cywilnej. Jednocześnie, sam zainteresowany twierdzi, że Małgorzata Gersdorf jest Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego. Do tego dochodzi niejasny status sędziego Józefa Iwulskiego, który do tej pory nie otrzymał zgody prezydenta na dalsze orzekanie w SN. Bałagan duży, a nie ma komu sprzątać.

PiS i prezydent chcą zdążyć przez Trybunałem

Tymczasem prezydent Andrzej Duda, jak gdyby nigdy nic, podejmuje czynności związane z personalnym statusem sędziów - jednym pozwala orzekać dalej, innym tego prawa odmawia. Piątka szczęśliwców otrzymała zgodę na dalszą pracę, co do siedmiorga innych sędziów - w tym Józefa Iwulskiego, kierującego do tej pory pracami SN - prezydent nie podjął jeszcze decyzji, przy czym zdaniem prezydenckiego ministra Pawła Muchy oznacza to odesłanie ich na sędziowską emeryturę, a zdaniem rzecznika Sądu Najwyższego Michała Laskowskiego milczenie prezydenta oznacza, że procedura nie została nadal zakończona.