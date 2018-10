Tomasz Janik: Początek końca "reformy sądów". Trybunał w Luksemburgu przemówił

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej milczał - według niektórych - zbyt długo. W końcu przemówił i to tak, że z "reformy" Sądu Najwyższego nie ma za bardzo czego zbierać. Trybunał wstrzymał stosowanie przepisów usuwających "starych" sędziów SN i nakazał ich przywrócenie. A to dopiero początek.

Na nic rozmowy, na nic jeżdżenie do Brukseli, na nic przekonywanie naszych "unijnych partnerów". Luksemburski trybunał to stary miś, który nie dał się nabrać na sztuczny miód. Najlepsi europejscy prawnicy poradzili sobie bez trudu z ustawami ciosanymi przez polski rząd tępą siekierą i przewrócili pierwszą kostkę w dominie, które niedługo runie w całości.

Podpowiadam rządowi (pro bono) linię obrony. Można mówić: "wiadomo było, że przedstawiciele kasty z Luksemburga ochronią swoich". Można też podnieść argument: "werdykt jest napisany w jakimś dziwnym, obcym języku, a etatowy rządowy tłumacz jest akurat na urlopie". Zostaje jeszcze wskazanie, że to "tylko doniesienia medialne", a jak wreszcie przyjedzie kurier z kwitami, udamy, że nikogo nie ma w domu.

Z tej sytuacji rząd nie ma dobrego wyjścia

A teraz całkiem poważnie. Dzisiejsza decyzja TSUE to kolejne potwierdzenie (na razie wstępne), że to, co od miesięcy mówi ogromna liczba międzynarodowych organizacji prawniczych, większość (jeśli nie wszystkie) polskich gremiów prawniczych czy w końcu opozycja, jest prawdą.