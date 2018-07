Teraz już wszystko wolno. Trybunał Konstytucyjny potwierdził wszechwładzę polityków PiS

Hulaj dusza, piekła nie ma. Taki jest stan prawny po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Politycy będą mogli bez przeszkód ingerować w wymiar sprawiedliwości. Nie tylko w jego organizację, ale też w konkretne sprawy.

Niewinny z urzędu

Bo co w praktyce oznacza rozstrzygnięcie Trybunału? Prezydent może ułaskawić kogoś jeszcze podczas trwającego postępowania. W przypadku Mariusza Kamińskiego było to między wyrokiem w I instancji (w której skazano szefów CBA ), a wyrokiem w II instancji. Ale zgodnie z wygłoszoną przez Trybunał interpretacją, bardzo mocno rozszerzającą uprawnienia prezydenta, równie dobrze mogłoby się to stać przed wyrokiem I instancji, a nawet w czasie postępowania przygotowawczego.

Niewątpliwie zdominowany przez PiS Trybunał chciał usankcjonować decyzję Andrzeja Dudy. Problem w tym, że Andrzej Duda odejdzie, a przepisy zostaną. I nie wiadomo kto będzie kolejnym prezydentem. Może nowa wersja Stana Tymińskiego? Albo polityk skrajnej prawicy, który wyśle bandę zbirów by obili muzułmanów albo innych nieprzystających do ich wizji Polaka? Może im wówczas dać zapewnienie, że nawet gdyby policja ich złapała, on ich ułaskawi. To absurdalny scenariusz? Jeszcze kilka lat temu nikt nie pomyślałby, że można przerywać konstytucyjne kadencje organów. A stało się.