Tego jeszcze nie było. Mike Tyson opowiada o bohaterach Powstania Warszawskiego

”Nie wolno nam nigdy o tym zapomnieć” - mówi bokser Mike Tyson, chwaląc bohaterstwo powstańców warszawskich. Wirtualna Polska jako pierwsza publikuje jego przesłanie, które powstało we współpracy z polskim biznesmenem.

”Mogę być niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej, ale to oni są prawdziwymi bohaterami”. Tak o powstańcach nie mówiła do tej pory chyba żadna gwiazda światowego formatu. W dniu 29 lipca 2018 jako pierwsi publikujemy materiał video na temat Powstania Warszawskiego, z udziałem Mike’a Tysona. Video powstało dzięki inicjatywie Prezesa Rady Nadzorczej FoodCare Wiesława Włodarskiego.

“Nie rozumiejąc wszystkiego, przez co przeszła Polska, naszych cierpień podczas II Wojny Światowej z rąk niemieckich nazistów, a następnie przez trudny czas z jakim mieliśmy do czynienia w czasach komunizmu, nie można zrozumieć co dziś czyni Polaków Polakami. To cierpienie uczyniło nas silnymi, dało nam wolę walki. Mam więc nadzieję, że my Polacy staniemy teraz razem, aby przedstawić światu naszą historię” – podkreśla Wiesław Włodarski.“Wszyscy musimy odegrać rolę w promocji Polski. Musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby świat zobaczył i zrozumiał nie tylko dzisiejszą Polskę, z niezwykłym rozwojem biznesu, z wielką siłą w gospodarce, produkcji, ale także naszą historię. – dodaje.