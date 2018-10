"Tagesspiegel" bije na alarm ws. odejścia Merkel. Padło nazwisko Putina

"Za granicą, również w Polsce, podziwiano Angelę Merkel jako gwaranta stabilności. Z zapowiedzi jej odejścia ucieszy się tylko Władimir Putin" - pisze berliński "Tagesspiegel".

Krytyka i pochwały

Przy całej krytyce niemieckiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w rozmowach w Brukseli, Paryżu, Warszawie i Waszyngtonie przeważają pochwały dla Merkel: "Jej łagodzący wpływ podczas szczytów UE, jej spokojne podejście do porywczych szefów państwa i rządów, jej postępowanie podczas europejskich kryzysów - począwszy od problemów z walutą euro, poprzez odejście Polski i Węgier od europejskich wartości, aż po szukanie rozwiązań dla Ukrainy".

Putin ucieszy się

Merkel jest "kobietą, która utrzymuje w kwestii sankcji wobec Rosji jedność Europy". Jest "żywą pamięciąpamięcią" tego, co zostało ustalone podczas rozmów w Mińsku i innych kryzysowych spotkań. Niemiecka kanclerz może napominać swoich rozmówców z minionych 13 lat, mówiąc: "przecież obiecaliśmy sobie wtedy to i to". Gdy odejdzie, ten argument odpadnie - konkluduje Marschall.