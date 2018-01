Szef newsroomu WP odpowiada Patrykowi Jakiemu: szanujmy się, Panie ministrze

Jestem pewny, że minister Patryk Jaki jest kochającym ojcem Radka. Jestem pewny, że nikt przy zdrowych zmysłach nie chce ingerować w osobiste wybory ministra Patryka Jakiego. Jestem pewny, że decyzja ministra Patryka Jakiego o tym, by wychowywać dziecko z zespołem Downa, spotyka się z powszechnym szacunkiem. Panie ministrze, jestem pewny, że także Magda Mieśnik, autorka tekstu poświęconego pańskiej dyskusji na Twitterze o WOŚP i rzekomych związkach Orkiestry z ruchem proaborcyjnym, zasługuje na szacunek - pisze Marcin Ręczmin, szef newsroomu Wirtualnej Polski.

"Żądam od proaborcyjnych Owsiaka i Wyborczej, aby się odczepili od mojego dziecka! Hipokryci! Gdyby stosować Waszą ideologię z czarnych marszów, moje dziecko nigdy by się nie urodziło" – skomentował minister Jaki.

Ten wpis ministra zdziwił m.in. znaną blogerkę, Katarynę: "Dlaczego by się nie urodziło? Przecież to ciągle Pana i żony decyzja".

Zweryfikowała też publicznie napisane przez ministra Jakiego słowa (przypominam: do co najmniej 157 tysięcy osób), że dziś nie prowadzi się badań, które mogą pomóc osobom dotkniętym zespołem Downa.

Porozmawiała z profesorem Lucjuszem Jakubowskim, który powiedział m.in. że: "Czasu by nam nie starczyło, by omówić wszystkie badania i odkrycia z ostatnich lat na temat tej choroby. Cały czas są prowadzone. Przecież jeszcze jakiś czas temu nie operowało się wrodzonych wad serca u dzieci z zespołem Downa, a teraz robi się to z powodzeniem".