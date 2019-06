Szczęśniak: Jestem heteroseksualną, białą kobietą. I poszłam w Paradzie. Powiem wam, dlaczego [OPINIA]

Nie doświadczyłam w swoim życiu niepełnosprawności. Mieszkam w dużym mieście. Mam pracę. Jestem uprzywilejowana. Mam szczęście. I co roku idę w Paradzie Równości. Dzisiaj też byłam. Powiem Wam, dlaczego.



Nie zawsze tak było. Kiedyś też maszerowałam ulicami, ale w kościelnych procesjach, modliłam się pod krzyżami, uczestniczyłam w "majowym". I wydawało mi się, że wszyscy są tacy, jak ja. A jak nie są, to znaczy, że coś z nimi jest nie tak.

I nagle szok. Chłopak, który polecił mi tyle świetnych lektur, okazuje się gejem, a koleżanka, z którą tak super się gada - lesbijką. Ale to jeszcze nie wystarczyło, żebym zaczęła głośno bronić ich praw. Wszystko zmienił rok 2004. To wtedy po raz pierwszy w stronę uczestników Marszu Tolerancji w Krakowie poleciały kamienie. I mnie taki kamień symbolicznie też uderzył w głowę: tam mogli być moi przyjaciele. Ktoś jest gotów im przyłożyć tylko za to, że chcą chodzić na randki, tak samo jak ja? Że chcą się całować, kochać, móc na kogoś liczyć, wypłakiwać się w kogoś, budzić się z kimś? Serio?