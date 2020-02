Świetlik: Pięć złotych za godzinę – tak niestety pięć lat temu było [OPINIA]

Pięć złotych za godzinę, w dodatku na umowę o dzieło, bez ubezpieczenia, składki emerytalnej, a do tego… w firmie ochroniarskiej. Taka sytuacja była niestety za rządów PO-PSL dość powszechna. Trudno by Mateusz Morawiecki nie wykorzystywał tego w walce politycznej.

Jednym z nieszczęść lepiej sytuowanej części naszego społeczeństwa, szczególnie elit politycznych, kulturalnych czy medialnych, jest to, że mają umiarkowany kontakt z całą resztą.

Pamiętam, kilka lat temu jak po powrocie z mojego kochanego Beskidu Niskiego opowiadałem znajomemu małżeństwu, że spotkałem w sumie kilka osób zarabiających poniżej tysiąca złotych miesięcznie za czasowo, pełnowymiarową pracę. – To tylko tam, sytuacje marginalne – odpowiadali. Ta przerażająca izolacja i nieznajomość własnego kraju to dużo szerszy temat, ale myślę, że dotykał też ówczesnej władzy. Pewnie i przez to w końcu przegrała.